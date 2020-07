Gael García Bernal è nel nuovo film di M. Night Shyamalan

News Cinema

L'attore messicano Gael García Bernal è entrato nel cast del nuovo progetto di M. Night Shyamalan di cui non si conoscono ancora i dettagli.

Iniziamo a elencare gli attori che sono già saliti a bordo del nuovo progetto di M. Night Shyamalan. Innanzitutto la giovane e brava Thomasin McKenzie, (vista in Jojo Rabbit), l'altrettanto giovane e brava Eliza Scanlen (vista in Piccole donne), poi Aaron Pierre, Alex Wolff, Vicky Krieps, Abbey Lee, Nikki Amuka-Bird e Ken Leung. Non fate domande sulla trama di questo nuovo film perché è tenuta segretissima, secondo il preciso stile del regista. Shyamalan realizzerà questo film per la Universal con cui ha già un accordo per un altro progetto a seguire. I budget saranno contenuti, come accaduto per The Visit, Split e Glass che Shyamalan ha prodotto in modo indipendente (circa 30 milioni di costo a film) e che hanno raccolto complessivamente a livello mondiale più di 600 milioni di dollari.

Oggi veniamo a sapere del nuovo ingresso nel cast: è l'attore messicano Gael García Bernal, il nome più noto a livello internazionale tra tutto il cast attualmente coinvolto. Inutile fare congetture su quale ruolo possa avere, se sia di rilievo o meno, non avendo la più pallida idea di quale sia la storia del film, peraltro con numero di attori piuttosto elevato e senza sapere se se ne aggiungeranno altri. Si presume che le riprese del nuovo film di M. Night Shyamalan inizino il prossimo autunno per rispettare la data di uscita, fissata al momento al 23 luglio 2021.

