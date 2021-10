Gabriele Salvatores di nuovo sul set: al via le riprese di Il ritorno di Casanova - Guarda la prima clip dal backstage

News Cinema

Il regista milanese sta girando il suo nuovo film, che ha scritto assieme a Umberto Contarello e Sara Memmi e che vede protagonisti Toni Servillo e Fabrizio Bentivoglio.

Autore curioso, coraggioso e instancabile, sebbene - e forse inebitabilmente - discontinuo, Gabriele Salvatores rimane uno degli autori più interessanti e amati del panorama cinematografico nazionale. A pochi mesi di distanza dall'uscita in sala del suo Comedians, il regista milanese è tornato sul set e sta girando un nuovo film intitolato Il ritorno di Casanova.

Si tratta di un libero adattamento del romanzo di Arthur Schnitzler edito in Italia da Adelphi, scritto da Umberto Contarello, Sara Mosetti e dallo stesso Salvatores: lo stesso gruppo di scrittura del non fortunatissimo - per così dire - Tutto il mio folle amore.

La storia è quella di un un affermato regista italiano che, restio ad accettare lo scorrere del tempo, decide di raccontare il Casanova nel suo ultimo film. Durante le riprese si accorgerà di essere molto simile al personaggio che mette in scena, anche più di quanto potesse immaginare.

Protagonisti di Il ritorno di Casanova sono Toni Servillo (alla sua prima collaborazione con Salvatores) e Fabrizio Bentivoglio (vecchia conoscenza del regista), al cui fianco troveremo anche Natalino Balasso, Alessandro Besentini e Bianca Panconi.

Le riprese si svolgeranno tra Veneto e Lombardia e dureranno 9 settimane; l'uscita nelle sale del film (prodotto da Indiana Production con RAI Cinema, BA.BE Productions ed EDI Effetti Digitali Italiani, produttore associato 3 Marys Entertainment, con il sostegno della Regione del Veneto e il supporto della Veneto Film Commission) è prevista nel 2022 e con una distribuzione curata da 01 Distribution.

Questa che vedete qui di seguito è una clip di backstage di Il ritorno di Casanova: un dietro le quinte di riprese effettuate a inizio settembre sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia.