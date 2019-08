G.I. Joe: Hasbro e Paramount annunciano uno spinoff su Chuckles

News Cinema

Il film viene descritto come una vicenda corale e la sceneggiatura è di Andrew Nemec e Josh Appelbaum.

Sono trascorsi 10 anni dal primo film con protagonisti i G.I Joe, la squadra speciale antiterrorismo composta da veterani militari che combattono l'organizzazione criminale Cobra. Intitolato G.I. Joe - La nascita dei Cobra, vedeva protagonisti Channing Tatum, Sienna Miller, Dennis Quaid e Joseph Gordon-Levitt e incassò in tutto il mondo più di 300 milioni di dollari. Nel 2013 arrivò il sequel G.I. Joe - La vendetta, che grazie all'apporto di due pezzi da 90 come Bruce Willis e Dwayne Johnson, raggiunse i 375 milioni. La serie dovrebbe proseguire - ci informa The Hollywood Reporter - con uno spinoff, a cui starebbero lavorando la Paramount e la Hasbro, la società produttrice di giocattoli a cui dobbiamo l'action figure con cui tutto ebbe inizio nel 1964.

Secondo la nostra fonte, Andrew Nemec e Josh Appelbaum sarebbero al lavoro su una sceneggiatura incentrata sul personaggio di Chuckles, alias il sergente Philip M. Provost, specializzato in investigazioni criminali e in missioni sotto copertura e apparso per la prima volta (come action figure) nel 1987. Il film, che viene descritto come "una vicenda corale", non è l'unica costola cinematografica della serie. Come alcuni sapranno, Robert Schwentke sta lavorando a un lungometraggio che vede protagonista Snake Eyes e che arriverà nelle sale nel 2020.

Andrew Nemec e Josh Appelbaum sono nuovi all'universo dei G.I. Joe. Hanno unito le forze, in passato, per Mission: Impossible - Protocollo Fantasma, Tartarughe Ninja, Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra e Wonder Park.