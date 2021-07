Futura, i giovani e la loro idea di futuro: Alice Rohrwacher, Pietro Marcello e Francesco Munzi a Cannes

News Cinema

È il giorno alla Quinzaine del Festival di Cannes 2021 di un documentario inchiesta di grande interesse, Futura, che ascolta i giovani di tutta Italia e le loro speranze per il futuro. Incontro con i registi Alice Rohrwacher, Pietro Marcello e Francesco Munzi.

Ne cronaca, né indagine in profondità, ma archivio. Futura è un’inchiesta collettiva realizzata da Pietro Marcello, Francesco Munzi e Alice Rohrwacher, presentata oggi alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes, che ha lo scopo di esplorare l’idea di futuro di ragazze e ragazzi tra i 15 e i 20 anni, incontrati nel corso di un lungo viaggio attraverso l’Italia.

Tutto è partito con un incontro il 20 febbraio 2020, in cui i tre autori hanno scelto di far partire un progetto che raccontasse i ragazzi del nostro paese, attraverso i loro occhi e le loro parole. Hanno iniziato subito, dando voce costruendo quello che scoprivano. Poi l’elemento della pandemia è entrato nel film. Prima hanno cercato di escluderlo, poi è diventato parte del racconto di come immaginano il futuro gli adolescenti italiani. Il titolo è declinato al femminile, Futura.

“Un ritratto del Paese osservato attraverso gli occhi di adolescenti che raccontano i luoghi in cui abitano”, dichiarano i registi a Cannes, “oltre ai propri sogni e le proprie aspettative tra desideri e paure. Speriamo sia un esempio per altri colleghi in giro per il mondo, per girare film come questo, puntando lo sguardo sulla spinta politica che tradizionalmente parte dalle nuove generazioni. Le abbiamo trovate libere da tanti condizionamenti che avevamo, in cerca dello svelamento di un futuro difficile. Girare in pellicola ci ha aiutato, la macchina da presa ha rotto la loro abitudine a essere inquadrati da telecamere, c’è stato un certo rigore, non erano a favore di camera come su Instagram. Ci interessavano le loro opinioni, sui social raccontano le loro storie, meno a interrogarsi”.

"Per il film non abbiamo cercato un campione scientifico”, ha aggiunto Munzi, “non volevamo fare sociologia, abbiamo cercato una varietà sia geografica che di provenienza, in linea con una proposta emotiva, umana, anche disordinata. Andando avanti il tentativo era di includere, mai abbiamo pensato di dire no a qualcosa o qualcuno. In qualche caso i ragazzi si sono anche aperti condividendo cose intime, ma alcune le abbiamo tagliate perché sentivamo un’eccessiva generosità che andava fuori tema. Abbiamo preferito volare su di loro, e poi orientare con qualche parola di pungolo, sempre ponendoci il problema di equilibrio e distanza. Poi in montaggio c’è stato il secondo round”.

Il tentativo di creare un archivio utile anche in futuro, insomma, per raccogliere lo spirito di un'epoca come spiega Alice Rohrwacher. “Abbiamo puntato sul racconto di archivio, non sul loro immaginario. L’idea era di lavorare noi tre raccogliendo e non portando, come facciamo di solito come autori, di creare un archivio, senza poter immaginare la pandemia. Nel farlo abbiamo evitato casi estremi, gruppi non individui singoli, che avessero modo e diritto di stare in gruppo anche in periodo di pandemia.”

Tanti riferimenti sono stati citati per Futura, ma “Pasolini non è stato un riferimento”, come dice Pietro Marcello, “lo sono stati più Comencini o Soldati. I loro erano reportage a tesi, il nostro è pù a campione, con la scelta di non andare in profondità. Un lavoro collettivo, orizzontale, fatto con tanti collaboratori. La forza del film è stata l’ideologia del lavorare insieme, senza parlare di noi, della nostra visione del mondo. Un laboratorio di cinema, insomma.”