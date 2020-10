Furiosa: Chris Hemsworth è talmente felice di essere nel cast che fra un po’ scoppia

News Cinema

All'indomani della notizia che lo vuole in Furiosa, il prequel di Mad Max: Fury Road, Chris Hemsworth è impazzito di gioia e non è rimasto in silenzio.

Quando è stato chiamato da George Miller per Furiosa, il prequel di Mad Max: Fury Road incentrato sul personaggio interpretato da Charlize Theron in versione giovane, Chris Hemsworth ha fatto i salti di gioia, ma è rimasto buono buono. Tuttavia, nel momento in cui la notizia si è sparsa, ha finalmente potuto parlare della sua incontenibile felicità. Lo ha fatto attraverso i social, che utilizza spessissimo per esprimere la sua opinione su una molteplicità di questioni o per condividere le sue foto. L'attore ha dato libero sfogo alla sua contentezza postando su Instagram la schermata della pagina di Variety che dava la notizia del casting e aggiungendo un suo personale commento.

Nel suo post Chris Hemsworth ha scritto: "Sono esaltatissimo all'idea di far parte di un franchise che per un bambino cresciuto in Australia come me ha significato il mondo. Mad Max è stato il top e la ragione per cui sono mi sono accostato a quest’industria in cui si raccontano storie. Il fatto che avrò l'onore non solo di essere diretto da George Miller, che ha creato quest'universo, ma anche di essere nell'origin story di Furiosa, è incredibilmente eccitante. Nutro un enorme rispetto nei confronti di George, Mel, Charlize, Tom e tutti i membri del cast e della troupe che hanno contribuito alla costruzione di questo mondo epico. Farò del mio meglio per continuare la tradizione dei personaggi cinematografici cazzuti".

Da notare il ringraziamento di Hemsworth anche a chi non c'era in Mad Max: Fury Road (Mel Gibson) e all'immenso Tom Hardy, che ha contribuito a rendere il film del 2015 fenomenale. L'ultima frase scritta dall'attore è praticamente intraducibile. Nel post leggiamo "I'll do my best to continue the tradition of cinematic badassery". Ora, "badassery" deriva da "badass", un termine che conserva la sua efficacia solo se resta in inglese e che in italiano ci piace tradurre con "cazzuto". Un badass è un duro, un tipo tosto, uno che al dunque si arrabbia e si vendica, e a volte è un cattivo. Per noi il badass per eccellenza resta il Liam Neeson di Io vi troverò.

Ignoriamo quale ruolo andrà a interpretare Chris Hemsworth in Furiosa, e anche che personaggio toccherà in sorte a Yahya Abdul-Mateen II. Sappiamo invece che l'Imperatrice Furiosa avrà il volto della ventiquattrenne Anya Taylor-Joy. George Miller è sia il regista che il produttore del film, nonché lo sceneggiatore insieme a Brendan McCarthy e a Nick Lathorious.

Chris Hemsworth è diventato una star grazie a Thor, che è una delle presenze più significative dell'universo Marvel. Anche il cacciatore di Biancaneve e il cacciatore gli ha portato fortuna. Noi lo abbiamo amato sia in 7 sconosciuti a El Royale che nel film Netflix Tyler Rake, per il cui successo il nostro ha ringraziato i suoi fan… sui social.