Fuori in 60 secondi: la lista completa delle 50 auto che Nicolas Cage deve rubare nel film

Era il 2000, al fianco di Cage c'erano un'indimenticabile Angelina Jolie in canottiera e dreadlocks biondi, Giovanni Ribisi e una serie di supercar da sogno.

Correva l'anno 2000. Nicolas Cage viveva un momento d'oro nella sua carriera, avendo inanellato successi come The Rock, Con-Air, Face/Off, Omicidio in diretta di De Palma e Al di là della vita di Scorsese. Angelina Jolie, pure, mica scherzava: basterbbe citare Ragazze interrotte e Il collezionista di ossa. A metterli sullo stesso set fu il produttore Jerry Bruckheimer, scegliendo come regista Dominic Sena, noto per i suoi spot pubblicitari, i video musicali e per il Kalifornia interpretato qualche anno prima da Brad Pitt e Juliette Lewis.

Ecco che nasce quindi Fuori in 60 secondi, adrenalinico remake di un B-movie del 1974, storia di un leggendario ladro d'auto che, con la sua banda, è costretto a sottomettersi a un ricatto per salvare la vita al fratello minore: tornare in attività e rubare 50 supercar in 72 ore da consegnare al suo ricattatore.

Fuori in 60 secondi (titolo che fa riferimento al tempo necessario al protagonista per portarsi via una macchina, a dispetto di qualsiasi antifurto) è un piccolo cult per gli appassionati di action, ma ancora di più per quelli di auto, considerata la straordinaria concentrazione di auto costosissime e leggendarie di quegli anni e del passato.

Abbiamo quindi pensato di fare cosa gradita sottoponendovi la lista completa delle 50 auto che Cage, Jolie e il resto della banda devono rubare del film, specificando l'anno del modello e anche il nome in codice - rigorosamente femminile - assegnato dalla banda a ognuna di esse.

