Fuori controllo: dalla serie tv cult della BBC al film con Mel Gibson

Prima del film con Mel Gibson Fuori controllo, del 2010, Martin Campbell aveva diretto la miniserie inglese del 1985 Edge of Darkness.

In Fuori controllo, film del 2010 diretto da Martin Campbell, Mel Gibson, nel ruolo del detective della polizia di Boston Thomas Craven, deve scoprire cosa c'è dietro allo scioccante omicidio della figlia, avvenuto sotto i suoi stessi occhi. Nel cast del film, un thiller complottista, ci sono altri nomi di rilievo e noti al pubblico come quello dell'attore inglese Ray Winstone e degli americani Danny Huston e Joe Grillo. Ma molto prima di diventare un film con la star australiana, Fuori controllo, nel 1985, era stato una miniserie tv diretta dallo stesso regista per la BBC, intitolata Edge of Darkness, come il titolo originale del film.

Fuori controllo: il film e i contributi illustri

Il progetto di Fuori controllo era stato annunciato nel 2002 da Campbell ed era entrato attivamente in produzione solo cinque anni dopo. La sceneggiatura venne affidata prima al commediografo australiano Andrew Bowell e riscritta in seguito da William Monahan, che aveva appena vinto l'Oscar per The Departed di Martin Scorsese. Anche la colonna sonora, inizialmente affidata al compositore classico John Corigliano, è stata sostituita da quella composta da Howard Shore, noto per i soundtrack dei film di David Cronenberg e per la trilogia del Signore degli Anelli, per la quale ha vinto tre Oscar.

Martin Campbell, un regista tra tre continenti

C'è chi pensa che Martin Campbell, regista di Fuori controllo, sia americano, e chi lo ritiene inglese. In realtà è un po' tutti e due e anche di più. Campbell, specializzato in action, noto soprattutto come regista di due film di James Bond interpretati da due attori diversi, GoldenEye con Pierce Brosnan e Casino Royale con Daniel Craig, è nato infatti in Nuova Zelanda nel 1943 ma si è trasferito a Londra dove ha esordito nella regia cinematografica nei primi anni Settanta con commedie soft-core come Ladri di sesso, Eskimo Nell e Three For All. All'action arriva in televisione dirigendo numerosi episodi di serie tv come I Professionals, Reilly la spia più grande, Charlie e Edge of Darkness, prima di debuttare al cinema nel 1988 – a 45 anni – con Legge criminale con Gary Oldman e Kevin Bacon. Riguardo al film Fuori controllo, che si svolge in America e non in Inghilterra come la serie tv, il regista ha dichiarato: “L'idea era quella di trasportare la storia in un luogo e in un'epoca diversa, senza ripetere quello che avevamo fatto in Inghilterra. Boston ci era sembrata la location perfetta perché ha una forte presenza inglese e irlandese”.

Edge of Darkness: la miniserie

Inedito in Italia, Edge of Darkness è un serial premiatissimo e molto apprezzato e influente in patria, composto da 6 episodi di 55 minuti l'uno. Prodotto e andato in onda sulla BBC alla fine del 1985, è un mix di crime e thriller politico con elementi fantastici, che parte dalla stessa premessa del remake cinematografico americano: gli sforzi del detective inglese Ronald Craven, interpretato da Bob Peck, per scoprire cosa c'è dietro all'omicidio della figlia Emma (Joanna Whalley, ex moglie di Val Kilmer). Scoprirà complotti politici, losche attività, spionaggio nucleare e insabbiamenti governativi, al punto da trovarsi a lottare per il futuro stesso della Terra contro queste forze oscure. Lo sceneggiatore Troy Kennedy Martin dichiarò di esser stato molto influenzato dal clima dell'epoca, quando il Regno Unito era sotto la dura politica della Lady di ferro Margaret Thatcher, nonché dalle tesi dell'ambientalista James Lovelock e dal mistero che circondava l'energia nucleare. Nel thriller che ne nacque, situazioni realistiche vennero unite ad elementi mitici e mistici, dando vita a un prodotto originale e apprezzato dal pubblico. Per il finale della serie, Kennedy Martin aveva proposto addorittura che Craven si trasformasse in un albero, accentuando l'aspetto fantastico, ma la sua idea venne respinta.