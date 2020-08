Full Metal Jacket in 4K: il nuovo trailer dello spietato film di Stanley Kubrick

News Cinema

Arriverà a ottobre in 4K Ultra HD Full Metal Jacket, il celebre film di guerra firmato da Stanley Kubrick. Per l'occasione la Warner Bros ha creato un nuovo trailer.

I momenti che più ricordiamo nella vita sono quelli connessi a delle forti emozioni che ci hanno segnato. Con i film funziona allo stesso modo, in particolare quando si parla di Stanley Kubrick. È difficile pensare ai suoi film senza richiamare un nitido ricordo delle immagini più forti, quando l'esperienza sensoriale si è impadronita della nostre emozioni durante la visione. Kubrick provocava questo con le sue opere, il terremoto delle nostre coscienze di fronte a storie di persone sui crinali della deriva umana. Il tutto in una esecuzione artistica ineccepibile. Il regista non ha una filmografia lunga e non è eccessivamente dispendioso possedere i suoi film, in una delle varie versioni su supporto fisico disponibili sul mercato. Ma chi ha in casa un televisore e un lettore capaci di offrire la visione delle immagini nell'altissima risoluzione del 4K, non può esimersi dal considerare l'acquisto dell'ultima edizione in questo formato di un film del maestro.

Dopo 2001: Odissea nello spazio e Shining, anche Full Metal Jacket è stato rimasterizzato e sarà disponibile in una nuova edizione in 4K Ultra HD. L'uscita negli Stati Uniti è prevista per il 22 settembre, mentre in Italia sarà disponibile alla vendita dall'8 ottobre in versione steelbook (ma il pre-ordine online su diversi siti è già attivo). La confezione conterrà il film su un disco in 4K e su un secondo disco in Blu-ray. Per i dettagli su eventuali contenuti speciali dobbiamo attendere ulteriori comunicazioni, però il nuovo trailer realizzato per l'occsasione che potete vedere qui sotto è capace di richiamare alla memoria quei brividi legati alla visione di cui sopra.

Full Metal Jacket: Il Trailer Ufficiale della versione 4K del Film - HD

Leggi anche Full Metal Jacket: come R. Lee Ermey ha soffiato il ruolo del sergente a un altro attore