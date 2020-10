Full Metal Jacket finalmente in Ultra HD 4K: in edizione da collezione il capolavoro di Stanley Kubrick

News Cinema

Full Metal Jacket di Stanley Kubrick sarà disponibile in Ultra HD 4K dall'8 ottobre con diversi gadget fisici da collezione.

Dall'8 ottobre Full Metal Jacket di Stanley Kubrick, suo penultimo capolavoro, sarà disponibile finalmente in Ultra HD 4K, in un'edizione da collezione acquistabile su Amazon. La Special Edition comprende un album fotografico di trentadue pagine, una lettera di Kubrick, la riproduzione del manifesto originale e le art cover dei personaggi, oltre a un Blu-ray del film, da affiancare all'edizione 4K per coprire più dispositivi. Leggi anche Come Stanley Kubrick lottava (e vinceva) contro la comfort zone degli attori