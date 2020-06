Fuga per la vittoria: la storia vera che ha ispirato il film con Sylvester Stallone, Michael Caine e Pelé

News Cinema

Uscito al cinema nel 1981, Fuga per la vittoria si ispirava a una storia realmente accaduta di un match tra tedeschi e prigionieri alleati. Tra i protagonisti del film, Sylvester Stallone, Michael Caine, il calciatore Pelé e Max von Sidow

Forse non tutti sanno che Fuga per la vittoria è basato su fatti realmente accaduti. Il film del 1981 diretto da John Huston, racconta il dramma della Seconda Guerra Mondiale sotto il profilo sportivo e dal punto di vista dei prigionieri. Il cast del film è più unico che raro. L'americano Sylvester Stallone, l'inglese Michael Caine e lo svedese Max von Sidow sono gli attori protagonisti affiancati da veri calciatori della recente storia sportiva dell'epoca.

Fuga per la vittoria: la trama del film sportivo sulla Seconda Guerra Mondiale

La storia si ambienta nel 1942 in un campo di prigionia dove sono reclusi soldati di varie nazionalità appartenenti alle truppe degli Alleati. Tra questi c'è John Colby (Michael Caine) ex calciatore del West Ham arruolato nell'esercito britannico. Colby viene notato dal maggiore nazista Von Steiner (Max von Sidow). Commosso dalla sorte dello sportivo ed essendo stato anche lui calciatore nella nazionale tedesca, Von Steiner propone a Colby di formare una squadra tra i prigionieri per affrontare in una partita una selezione di soldati tedeschi. Sebbene le intenzioni del maggiore siano buone, il regime nazista approfitta dell’idea per la propria campagna propagandista. La partita dovrà necessariamente essere vinta dalla Nazionale tedesca presso lo stadio di Colombes nella Parigi occupata, così da dimostrare a tutto il mondo la superiorità dei nazisti sugli Alleati.

Nonostante le iniziali incertezze, Colby riesce a radunare alcuni validi calciatori tra cui l’inglese Brady, lo scozzese Hayes e il calcatore di colore Luis Fernandez (Pelé). Venuto a conoscenza della possibilità di lasciare il campo di concentramento, l'americano in forze all'esercito canadese Robert Hatch (Sylvester Stallone) convince Colby a coinvolgerlo nel progetto. Hatch, in realtà, medita di fuggire dallo stadio con i suoi compagni, grazie alla complicità dei partigiani francesi che li preleveranno nello spogliatoio, approfittando dell’intervallo del primo tempo.

Fuga per la vittoria: chi sono i veri giocatori che hanno recitato nel film

Su tutti, ovviamente, il brasiliano Pelé (79 anni) ritenuto ancor oggi il miglior giocatore di calcio mai esistito, la cui carriera sportiva si è conclusa nel 1977 dopo aver militato per 18 anni nel Santos, nel New York Cosmos per due anni prima del ritiro e aver vinto tre campionati del mondo di calcio con il Brasile. Per la rovesciata finale del film gli sono bastati un cross e un solo ciak per fare gol. Il regista gliel'ha fatta rifare per le successive inquadrature, ma gli altri giocatori presenti erano concordi nel dire che ci sarebbero voluti dieci tentativi per ognuno per mettere la palla in rete. Pelé ha anche contribuito alle coreografie delle azioni, disegnando i movimenti di entrambe le squadre e dando buoni consigli sia a Stallone sia a Caine che non erano molto portati per il calcio. Gli altri calciatori famosi del film, i "players" come vengono chiamati nei titoli di coda, sono Bobby Moore, Osvaldo Ardiles, Kazimierz Deyna, Paul Van Himst, Mike Summerbee, Hallvar Thoresen e Werner Roth. Altri giocatori della squadra inglese Ipswich Town completarono il cast, con Paul Cooper e Kevin Beattie a servire come controfigure di Stallone e Caine.

Fuga per la vittoria: la vera storia e il mito che ha ispirato il film

Dopo che soldati tedeschi invasero l'Unione Sovietica nel 1941, il governo di Adolf Hitler non volle mostrarsi crudele agli occhi della popolazione e creò una serie di eventi culturali e sportivi per dare l'illusione di una prosperosa condizione di vita sotto l'occupazione tedesca. Il calcio era uno sport estremamente popolare nell'Europa dell'Est e una delle squadre più note e di successo era la Dynamo Kiev, ma con l'invasione il campionato fu sospeso e i giocatori furono spediti nei campi di prigionia. Nel 1942, il portiere Mykola Trusevych fu rilasciato e trovò lavoro come panettiere. Il suo datore di lavoro era un appassionato di calcio e lo aiutò a rintracciare alcuni dei suoi ex compagni di squadra. Ne trovò otto. Con altri tre giocatori della squadra un tempo rivale, la Lokomotiv Kiev, fondò una piccola squadra militare con il nome di F.C. Start. In un piccolo torneo locale, il nuovo team sembrava imbattibile e questo destò l'interesse dei tedeschi che vedevano nella popolazione un crescente e pericoloso entusiasmo. I tedeschi organizzarono un match tra la F.C. Start e la Flakelf, una squadra di aviatori della Luftwaffe, per rimettere a tacere con una vittoria le sperenze e gli aneliti di rivoluzione degli ucraini. La partita, arbitrata da un ufficiale delle SS, si giocò allo Zenit Stadium di Kiev e assume ben presto i connotati di una battaglia tra Ucraina e Germania. I giocatori dello Start rifiutarono di fare il saluto nazista entrando in campo, scegliendo invece di cantare il loro slogan che accese gli animi del pubblico. Nonostante gli ucraini sapessere che sarebbe stato meglio perdere il match per continuare la loro vita di tutti i giorni, certamente sotto l'invasore ma con una sorta di pacifico equilibrio, non trattennero lo spirito sportivo e vinsero per 5 a 3. Si dice che l'arbitro fischiò la fine prima del 90° minuto per evitare un ulteriore imbarazzo alla Flakelf. Alla fine la squadra della Start venne smembrata e i giocatori inviati a diversi campi di lavoro, ma il loro coraggio è ricordato come un unico esempio di patriottismo sportivo che ha ispirato Fuga per la vittoria.