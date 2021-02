Fuga nella giungla: il film d'azione con Zoë Bell, attrice e stuntwoman di Quentin Tarantino

News Cinema

Protagonista assoluta di Fuga nella giungla è l'attrice Zoë Bell che ha anche una seconda carriera stuntwoman e stunt coordinator.

Uscito al cinema negli Stati Uniti nel 2015, e solo successivamente doppiato in italiano per il mercato delle piattaforme streaming, Fuga nella giungla è un film d'azione ambientato nella giungla sudamericana. Girato con mezzi inferiori rispetto agli action di serie A di Hollywood, Fuga nella giungla è ambientato in Colombia nel 1985 e offre un ruolo da protagonista pressoché assoluta a Zoë Bell.

L'attrice interpreta una famosa fotoreporter di guerra di nome Avery Taggart, specializzata a lavorare in zone ad alto rischio per la freddezza che riesce a mantenere di fronte alle situazioni di pericolo. Nella storia del film, la fotografa si unisce a un gruppo di mercenari, guidati da un uomo carismatico di nome El Guero, interpretato da Nacho Vigalondo. Il gruppo si inoltra nella fitta vegetazione ed qui che la Taggart immortala con la sua macchina fotografica un macabro evento che coinvolge un bambino, scoprendo inoltre un traffico di droga. I suoi scatti diventano il motivo per cui quella gente ora la vuole morta.

Fuga nella giungla: chi è la protagonista Zoë Bell?

La protagonista di Fuga nella giungla ha una doppia carriera piuttosto rara a Los Angeles, dove risiede. Zoë Bell è sia attrice sia stuntwoman e stunt coordinator, due professionalità che porta avanti parallelamente senza che una prevalga sull'altra. Nell'ambiente del cinema hollywoodiano si è fatta un nome grazie alla sua dedizione al lavoro e alle sue abilità acrobatiche. Nata sull'isola di Waiheke, in Nuova Zelanda, da giovane si è formata in ginnastica artistica e in diverse arti marziali. Ha iniziato a lavorare come stuntwoman nel 1995 sul set della serie Xena: Principessa guerriera, facendo da controfigura alla protagonista Lucy Lawless.

Ha proseguito il lavoro dietro le quinte nella celebre serie Alias per poi arrivare nientemeno che sul set dei due Kill Bill di Quentin Tarantino, in cui è stata ingaggiata come controfigura di Uma Thurman. L'intesa con il regista è stata tale che la loro collaborazione è continuata con i film Grindhouse - A prova di morte, Bastardi senza gloria, Django Unchained, The Hateful Eight e C'era una volta... a Hollywood, alternandosi ogni volta in ruoli d'attrice o da stuntwoman.