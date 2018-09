Fuga da New York, Essi vivono, Fog e Il signore del male in un trailer per il ritorno al cinema in 4K

Quattro dei più amati film di John Carpenter ritorneranno nei cinema inglesi (solo inglesi, sigh) in quella che si preannuncia una folgorante rimasterizzazione in 4K. Essi vivono, Fog, 1997: Fuga da New York e Il signore del male sono stati restaurati da Studiocanal partendo dal negativo originale della pellicola e con la supervisione dei direttori della fotografia degli stessi film, Gari B. Kibbe e Dean Cundey. L'operazione punta naturalmente al mercato dei dischi Ultra HD, ma quasi tutti i film di John Carpenter sono leggendari quanto lo è lui e un'uscita cinematografica resta pur sempre un evento, anche se solo per un giorno. Due di questi film, Fuga da New York e Fog, sono già disponibili alla prevendita sul sito francese di Amazon (spedizioni dal 7 novembre) in nuove versioni steelbook blu-ray 4K (senza lingua italiana).

Qui sotto il trailer che raggruppa i quattro titoli e più in basso i poster celebrati creati per l'occasione dall'artista Matt Ferguson.