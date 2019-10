Frozen 2, "Una storia più matura ma sempre adatta ai bambini" secondo la doppiatrice Kristen Bell

News Cinema

L'attrice promette un'altra canzone virale, mentre affiorano suggestivi character poster per l'uscita giapponese.

Kristen Bell, doppiatrice originale di Anna anche in Frozen 2 - Il segreto di Arendelle, ha discusso del sequel superatteso in uscita da noi il 27 novembre. Negli stessi giorni si sono diffusi in rete quattro character poster promozionali per l'uscita giapponese, cinque giorni anticipata rispetto a quella nostrana. Senza voler rivelare troppo sui contenuti del lungometraggio, Kristen ha confermato a E!News che il tono fiabesco di Frozen 2 mantiene l'ambizione che aveva il primo capitolo, sempre diretto da Jennifer Lee e Chris Buck.

"E' sempre molto adatto ai bambini e sulla loro lunghezza d'onda, ma è cresciuto insieme al suo pubblico. Non penso che nessuno rimarrà sorpreso se stiamo ancora affrontando questioni di cui è sempre difficile parlare, come facemmo nel primo. Tipo accettare chi sei, l'idea che la famiglia sia una priorità. Parliamo di questioni come queste e anche di nuove, in una chiave un po' metaforica. Ne vado molto fiera."

Insomma, chi si aspettava a un'Elsa omosessuale rimarrà deluso, anche se dalle parole di Kristen Bell in chiave metaforica appunto, magari decifrabile dai più grandicelli, possiamo aspettarci di tutto. Di certo il personaggio doppiato da Evan Rachel Wood, che in un primo tempo si vociferava potesse addirittura essere la metà di Elsa nel film, altro non è che la madre di Anna ed Elsa. Non solo, ma secondo Kristen la canzone eseguita proprio da Evan ha le potenzialità per diventare un tormentone... magari come Let It Go ("All'alba sorgerò").

"Evan canta forse la mia canzone preferita del film, sono anni che la canto ai miei bambini da quando l'ho sentita. Canta una ninna nanna perché nel film interpreta nostra madre, è un personaggio centrale. La canzone ti entra in testa come poche, non se ne vuole proprio andare!"