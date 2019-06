Frozen 2: un nuovo trailer ufficiale in italiano per l'attesissimo sequel!

Se aspettate Frozen 2 - Il segreto di Arendelle con ansia, potete placare momentaneamente la vostra sete con un nuovo trailer ufficiale dei uno dei sequel in assoluto più attesi di casa Disney. Il 58° lungometraggio nel canone ufficiale dei Walt Disney Animation Studios, per il quale è stato pubblicato anche il poster che vedete più in basso, sarà nelle nostre sale dal 27 novembre di quest'anno.

Ancora una volta diretto dal team composto da Chris Buck e Jennifer Lee, Frozen 2 non è però scritto da quest'ultima, ma porta in sceneggiatura la firma di Allison Schroeder, già coautrice di Il diritto di contare e Ritorno al Bosco dei 100 Acri. Della vicenda si sa solo che ruoterà su un viaggio della nostra squadra preferita: Elsa, Anna, Kristoff e naturalmente Olaf viaggeranno in una foresta per scoprire la verità su un antico mistero che riguarda il loro regno.



Ecco dunque il nuovo trailer ufficiale di Frozen 2, in italiano e nella sua versione originale:



Frozen 2: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Frozen 2: Il Trailer Ufficiale del Film - HD