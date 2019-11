Frozen 2 totalizza 350 milioni di dollari al debutto nel mondo

News Cinema

Nelle nostre sale arriva mercoledì 27: sarà record anche da noi?

In attesa che Frozen II - Il segreto di Arendelle irrompa anche nelle sale italiene mercoledì 27 novembre, il sequel Disney è uscito il 22 negli States e in diversi altri mercati mondiali: la partenza, sommando gli incassi del Nord America e delle altre nazioni, è da 350 milioni di dollari in tre giorni. Solo negli States parliamo di 127 milioni, cifra che rende il film di Jennifer Lee e Chris Buck il miglior esordio di un film di animazione a novembre e il quinto miglior esordio di tutti i tempi nello stesso mese in America. La corsa per raggiungere il primo atto, un mostro da 1.270.000.000 di dollari, è già iniziata.