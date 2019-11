Frozen 2, reazioni e incassi al boxoffice per il seguito targato Disney

News Cinema

Cosa pensa il pubblico del ritorno di Elsa & Anna? Qual è la cifra incassata fino a questo momento?

E' finalmente arrivato sui nostri schermi Frozen II - Il segreto di Arendelle, seguito del più grande successo di botteghino dei Walt Disney Animation Studios negli ultimi anni. Con questo articolo vogliamo monitorare le reazioni al film, sia dal punto di vista dei contenuti, sia da quello più tangibile degli incassi. Aggiorneremo il pezzo col passare del tempo.

Cosa pensano gli spettatori di Frozen 2?

Pochi negli States e negli altri paesi si sono spinti a definirlo "deludente". Leggendo i commenti, è però evidente che una sostanziale fascia di pubblico abbia giudicato la storia poco coesa e "debole", non troppo coinvolgente. Qualcun altro sostiene che la cura dell'immagine compensi in parte il problema, ma è una fazione che sembra di minoranza nel dibattito generale. Stranamente, c'è chi si lamenta di un eccesso di canzoni (anche se non ci sono sembrate molte di più rispetto all'originale). Non mancano comunque giudizi entusiastici: come sempre i voti 10/10 sui siti come Imdb e Metacritic sembrano spesso reazioni parossistiche alle delusioni di altri utenti, anche queste estremizzate con ingenerosi "1" e "3". Ci permettiamo di notare comunque che la media sul 7 generata in automatico dall'Imdb forse coglie alla fine la qualità onesta ma non di certo superlativa dell'esperienza, come abbiamo spiegato nella nostra recensione di Frozen 2.

Cosa pensa la critica di Frozen 2?

La critica americana ha oscillato tra il "sufficiente" e il "discreto": tra i più importanti detrattori responsabili di stroncature, il Washington Post e Vanity Fair. Tra gli entusiasti, il sito RogerErbert.com e il New York Post, con reazioni positive anche da RollingStone ed Empire. Gli altri giornalisti sembrano come il pubblico piuttosto perplessi, sospesi. I responsi italiani sembrano allineati sullo stesso giudizio tiepido, quando non deluso. Potrebbe essere uno di quei casi in cui pubblico e critica sono allineati, anche se ciò non impedirà al lungometraggio di ottenere incassi faraonici.

Quali sono gli incassi di Frozen 2 al boxoffice?