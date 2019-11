Frozen 2, personaggi gay nel mondo Disney? "Secondo me li abbiamo già visti", scherza Evan Rachel Wood

News Cinema

Dichiaratamente bisessuale, la doppiatrice originale della madre di Elsa e Anna suggerisce qualcosa in un'intervista a Variety.

Frozen II - Il segreto di Arendelle esce oggi nei cinema americani, con l'edizione italiana in arrivo il 27 novembre. Abbiamo già chiarito la questione riguardante Elsa omosessuale in Frozen 2, confermata anche nel nostro articolo che riassume cosa sappiamo su Frozen 2 fino a questo momento. Torniamo però velocemente sull'argomento perché Variety ha intervistato Evan Rachel Wood, voce originale di Iduna, madre di Anna ed Elsa. L'attrice si è dichiarata bisex anni fa, quindi era il membro del cast al quale questa domanda poteva essere rivolta nel modo più naturale. La risposta di Evan è molto divertita.

Ancora non sono convinta che non abbiamo già visto personaggi così in film Disney, con Mulan e Hercules. Onestamente, il dibattito su Mulan è ancora aperto. Credo che lì sotto ci sia un'energia bisex.