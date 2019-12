Frozen 2, online la clip di "Nell'ignoto", in originale "Into the Unknown"

News Cinema

La Disney ha caricato su YouTube la canzone migliore del sequel, come sempre composta da Robert & Kristen Lopez.

Frozen 2 - Il segreto di Arendelle ha toccato i 9.435.000 euro d'incasso al boxoffice italiano. Nel frattempo la Disney ha postato su YouTube una delle scene musicali chiave del film: Elsa esplode nella canzone "Nell'ignoto", affascinata dal canto che solo lei riesce a percepire. La versione della sequenza caricata online è quella originale inglese ("Into the Unknown"), una bella occasione per assaporare nella sua forma ottimale il brano che con ogni probabilità conquisterà l'Oscar per la migliore canzone (non saremmo invece pronti a scommettere sull'Oscar per il miglior film di animazione, per diverse ragioni di cui parleremo a tempo debito). La coreografia richiama quella della celebre "Let It Go" / "All'alba sorgerò" del primo Frozen - Il regno di ghiaccio, forse con meno forza scenografica: da questo punto di vista, il climax vero e proprio di Elsa in Frozen 2 è molto più spettacolare, come converrete se avete visto il film, ma la Disney comprensibilmente non vuole ancora giocarselo su YouTube.

Buona visione e buon tuffo nell' "unknown", sulla potentissima voce di Idina Menzel!