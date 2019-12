Frozen 2, Olaf e il mistero di Samantha secondo Josh Gad

Se avete già visto Frozen II - Il segreto di Arendelle, dovreste ricordare che in una scena Olaf si perde nel bosco e invoca in aiuto vari personaggi: Anna, Elsa, Sven e... Samantha? Come Olaf stesso realizza poco dopo, ridendo, lui non conosce nemmeno una "Samantha"! Via Twitter il doppiatore originale del personaggio, Josh Gad, ha rivelato che la trovata è nata effettivamente da lui, non era prevista in sceneggiatura ed è stata improvvisata davanti al leggio. Ricordate che le versioni originali del film d'animazione non vengono tecnicamente "doppiate": le voci si registrano prima, libere, e le animazioni vengono costruire sulle voci già registrate. Al momento di registrare esiste già un "animatic", cioè una versione del film realizzata solo con gli storyboard e le voci provvisorie, quindi il margine di improvvisazione è relativo: i registi sono comunque prontissimi a concedere qualche guizzo agli attori, come in questo caso. Per la cronaca, le improvvisazioni di Robin Williams col Genio di Aladdin furono tali che l'animatic fu completamente rivisto. Ecco cosa ci dice Gad:

Throughout the process of making these films, it never ceases to amaze me that I‘m allowed 2 improv something clinically insane in a sound booth & then the best animators in the world take my nonsense & bring it to life over thousand of hours. Thank you @disneyanimation #Frozen2 pic.twitter.com/a8dk082SHn