Frozen 2 nei guai in Corea del Sud: incassi colossali, ma arriva un'accusa formale di monopolio

L'incasso nel paese, amante del cinema, è di oltre 62 milioni di dollari, ma il Public Welfare Committee denuncia la Disney.

Frozen II - Il segreto di Arendelle ha già raggiunto gli 8.610.000 euro al boxoffice italiano, ma la cifra in Corea del Sud, nonostante il paese conti dieci milioni di abitanti in meno del nostro, è stellare: 62 milioni di dollari dall'uscita del sequel Disney. Non è una gran sorpresa in senso assoluto, perché da sempre il mercato sudcoreano mostra una vitalità incredibile e un legame passionale e popolare della gente col mezzo cinematografico, un trasporto che rimanda quasi a quello nostrano negli anni Sessanta. In Corea del Sud un film come Avengers Endgame ha incassato 105 milioni di dollari (34 da noi, per fare un paragone).

La sorpresa vera è che qualcuno in Corea del Sud questa volta non ci sta: si tratta del gruppo Public Welfare Committee, che ha denunciato la Disney per monopolio. Una legge sudcoreana infatti definisce un'azienda "dominatrice del mercato" quando copre più della metà di un settore. Frozen 2 è stato distribuito nell'88% delle sale in Corea del Sud, portando il Committee a dichiarare: "La Disney sta cercando di monopolizzare gli schermi e ricavare il massimo profitto nel breve termine, riducendo il diritto dei consumatori di poter scegliere“.