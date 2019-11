Frozen 2, la prima reazione dal doppiatore originale di Olaf

Frozen 2 arriva nelle nostre sale il 27 novembre e abbiamo già una prima reazione. Tranquilli, anche volendo non potremmo fare spoiler, perché non si tratta di una reazione della stampa, bensì del doppiatore originale di Olaf, cioè Josh Gad (anche discusso LeTont del nuovo La bella e la bestia). Gad è stato molto attivo con i fan della saga su Twitter, persino commentando scherzoso un increscioso fatto di cronaca: un uomo è stato sorpreso in un Disney Store intento ad accoppiarsi con un peluche di Olaf (storia vera!). Il commento di Josh, che peraltro è un comico noto negli States, è stato un lapidario: "Non mi piacciono proprio TUTTI i caldi abbracci". Gad comunque questa volta ha condiviso una considerazione molto meno inquietante e più serena:

D'accordo, la reazione di un membro del cast non è di certo un commento obiettivo, però pensiamo non ci sia niente di male ad alimentare un po' di entusiasmo elementare pre-critica, pre-fan e pre-schieramenti. E' quanto di più sano ci sia rimasto, Certo, potremmo elaborare qualcosa su quelle "tante domande" (a proposito di che?), ma ci sarà tempo e modo di farlo, forse anche troppo.





Took my girls to see #frozen2 for the first time and their minds were blown. So many questions today but of all my favorites was “when can we see it again?” Cannot wait for you all to see this movie and see the stunning work by @DisneyAnimation pic.twitter.com/rWSR3SESTa