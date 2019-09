Frozen 2, il poster per il mercato cinese fa impazzire i fan

News Cinema

La Disney l'ha realizzato per la Festa di metà autunno, anche nota come Festa della Luna.

Frozen 2 sarà nelle nostre sale il 27 novembre: l'attesissimo sequel di uno dei classici Disney più di successo viene ovviamente promosso in molte maniere, anche con poster dedicati a mercati specifici. Siamo però nell'era di internet, quindi è possibile che diventi virale anche una promozione pensata per la Cina. E' stato Josh Gad, voce originale di Olaf, a condividere su Twitter l'immagine pensata per la tradizionale Festa di Metà Autunno, celebrazione tradizionale molto importante in Cina e Vietnam. Non aspettatevi dal poster nuovi dettagli sulla trama del seguito (almeno, non ci sembrano desumibili senza averlo visto): si tratta di un'immagine molto elegante e stilizzata di Anna ed Elsa, pronta per un qualsiasi desktop appartenente al fan intenditore.

Un legame con la trama di Frozen 2 c'è, ma è nel contesto, più che nell'immagine: le due sorelle nel film viaggeranno infatti in un regno dove è sempre costantemente autunno, guidate lì da una voce celestiale ed enigmatica che solo Elsa riesce a sentire... saranno ovviamente accompagnati da Kristoff, Olaf e Sven.