Frozen 2, i registi sui messaggi del film: "Prendiamo molto sul serio il potere del cinema"

Chris Buck e Jennifer Lee, registi di Frozen II - Il Segreto di Arendelle, hanno attraversato con noi i temi che tocca il sequel Disney.

Il 27 novembre è la data in cui Frozen 2 - Il segreto di Arendelle sbarca nelle nostre sale: l'attesa per il film è anche dovuta al simbolo che Anna ed Elsa sono diventate per gli spettatori di tutto il mondo, in particolare per bambine e ragazzine. Jennifer Lee e Chris Buck, tornati alla regia per questo secondo capitolo, in compagnia del riconfermato producer Peter Del Vecho, sono pienamente consapevoli di quanto queste vicende siano prese sul serio dai fan.

Jennifer, peraltro anche neoresponsabile creativa dei Walt Disney Animation Studios, difende a spada tratta il mezzo: "I cartoon sono più avanti, perché l'animazione ti permette di riflettere meglio il mondo. Volevamo trasmettere alle ragazze (ma anche agli uomini) l'idea di un senso di responsabilità. E che non bisogna mollare mai." Buck espande questa filosofia: "Noi stessi ascoltiamo il mondo attuale, ne facciamo parte. Parliamo di problematiche che sono nostre e dei nostri figli. Prendiamo molto sul serio il potere del mezzo e di questi personaggi. Vogliamo che siano speranza e ispirazione".