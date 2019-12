Frozen 2 esplode al boxoffice mondiale e italiano nel weekend: 740 milioni di dollari, 7 e mezzo in Italia

News Cinema

La corazzata Disney attacca e come previsto non fa prigionieri. Da noi si difendono al secondo e terzo posto Woody Allen e Cetto LaQualunque.

Non sarà una sorpresa sapere che Frozen II - Il segreto di Arendelle è esploso al boxoffice del weekend italiano e mondiale, nei suoi primi dodici giorni di programmazione (cinque per l'Italia). Qui da noi il sequel Disney, ancora diretto da Chris Buck & Jennifer Lee, ha totalizzato 7.675.000 euro, con una vertiginosa media per sala di 7.120 euro per 969 copie: ci fa pensare che fino a Natale non avrà praticamente alcun rivale per la vetta che occupa già senza alcuno sforzo. Il primo atto totalizzò in Italia 2.300.000 in quattro giorni, nel 2013: inutile anche lanciarsi in calcoli e paragoni.

Nel mondo non è andata diversamente: 738.600.000 di dollari in dodici giorni spingono il film a velocità inaudita verso il record del primo capitolo, quel 1.270.000.000 di dollari che sembrava intoccabile e ora già vacilla. Negli States peraltro un record è già stabilito, quello del miglior risultato nel weekend del Ringraziamento: 287 milioni di dollari. Al di là della finestra di uscita, nell'ambito dell'animazione, i primi dieci giorni americani di Frozen 2 sono secondi solo a quelli di Gli incredibili 2, che viaggiò sui 349.700.000 dollari, uscendo però a giugno negli Usa.