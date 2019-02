Frozen 2: Ecco il primo Trailer in italiano!

La Disney ci presenta il primo italiano di Frozen 2, seguito a dir poco atteso da diverse fasce di pubblico.



Frozen 2: Il Teaser Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

I due minuti mancano di dialogo o canzoni, invece è soltanto la colonna sonora a commentare tutte le scene, tra cui spicca di certo un ripetuto tentativo di Elsa di affrontare i flutti. Ci sentiamo di condividere la scelta disneyana nell'impostazione: preceduto già da polemiche preventive sull'inclinazione sessuale di Elsa, il trailer spazza via un po' di fuffa e concentra l'emozione nell'animazione e nella suggestione, due prerogative dei classici Disney.

Ci sarà sicuramente tempo per capire dove la storia porti i nostri eroi, alla scoperta di un "mistero riguardante il regno": si intuisce che Anna ed Elsa si troveranno ancora separate, e abbiamo l'occasione qui per intravedere forse il personaggio doppiato da Evan Rachel Wood.

Frozen 2 si trova con un'eredità pesante: il Frozen precedente ha di fatto rilanciato i Walt Disney Animation Studios, fino a quel momento gregari della Pixar in premi e gradimento del pubblico. Per un budget di 150 milioni di dollari, portò a casa l'astronomica cifra di 1.276.000.000 dollari, senza contare i duraturi introiti di merchandising che supponiamo vertiginosi. I personaggi sono stati tempestivamente riproposti nel cortometraggio Frozen Fever (2015, abbinato al remake dal vivo di Cenerentola) e la featurette natalizia Frozen - Le avventure di Olaf (2017, abbinata inizialmente a Coco).

Frozen 2, ancora una volta diretto da Chris Buck e Jennifer Lee (quest'ultima è nel frattempo diventata direttore creativo della Disney), arriverà nelle sale americane il 22 novembre e supponiamo nello stesso periodo anche qui in Italia. La sceneggiatura questa volta è a firma di Allison Schroeder, mentre era stata la Lee stessa a occuparsi del copione del primo atto.

Il doppiaggio italiano riproporrà le voci di Enrico Brignano, Serena Autieri, Serena Rossi e Paolo De Santis.