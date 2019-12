Frozen 2 è sempre primo al boxoffice italiano del weekend, L'immortale si difende

News Cinema

Il film Disney vince, ma la media per sala del film di Marco D'Amore è molto più alta.

Non è una sorpresa che Frozen 2 - Il segreto di Arendelle sia ancora primo al boxoffice italiano del weekend, però potrebbe sorprendere qualcuno che l'esordio dell'Immortale di e con Marco D'Amore, filiazione diretta di Gomorra, gli abbia tenuto testa con una certa decisione: si era già intuito da quell'esordio giovedì scorso con 600.000 euro.

Frozen 2 ha incassato nel nostro fine settimana 3.500.000 di euro, raggungendo il totale italiano di 12.668.000 (la cifra del primo capitolo è 19.400.000). Il boxoffice mondiale dell'attesissimo sequel Disney è arrivato a 920 milioni di dollari: riuscirà a superare il record di Frozen - Il regno di ghiaccio, quei 1.270.000.000 di dollari che ne hanno fatto il più alto incasso d'animazione di sempre (inflazione permettendo)? Se non rallenta la sua corsa, sarà una domanda retorica.

Anche se l'esordio di L'immortale si è "fermato" a 2.820.000 euro, da un altro punto di vista ha surclassato Anna ed Elsa: la media per sala del film italiano è infatti di 5.160 euro per 546 copie (contro 3.750 per 934). E' una media che lascia pensare a una buona tenuta nei prossimi giorni. Verificheremo.