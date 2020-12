French Exit: Michelle Pfeiffer nel trailer della dark comedy con Lucas Hedges

News Cinema

Nel trailer della dark comedy French Exit Michelle Pfeiffer e il figlio, interpretato da Lucas Hedges, cercano una nuova vita a Parigi.

È sempre un piacere vedere in azione Michelle Pfeiffer, e il trailer di French Exit, una dark comedy diretta da Azazel Jacobs, ce la mostra in splendida forma. Presentato a diversi festival, il film uscirà in America il 12 febbraio 2021.

Questa la trama ufficiale di French Exit, dove Pfeiffer è la madre del personaggio interpretato dal bravissimo Lucas Hedges. Nel cast anche Tracy Letts, Imogen Poots e Danielle Macdonald.

"Il mio progetto era morire prima di finire i soldi", dice la sessantenne e ormai spiantata Frances Price, esponente dell'alta società di Manhattan, ma le cose non sono andate come previsto. Suo marito Franklin è morto da 12 anni e dopo aver sperperato la sua eredità, lei svende le sue ultime proprietà e decide di vivere in modo anonimo i giorni del tramonto in un appartamento che le viene prestato a Parigi, accompagnata dal figlio privo di obiettivi Malcolm e da un gatto di nome Small Frank, che forse contiene o forse no lo spirito del defunto marito di Frances.