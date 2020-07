French Exit: Michelle Pfeiffer, Lucas Hedges e un gattone nero nella prima foto della dark comedy

News Cinema

Michelle Pfeiffer e Lucas Hedges sono i protagonisti di French Exit, storia di una fuga a Parigi di cui è stata diffusa la prima immagine ufficiale.

La prima immagine ufficiale di Dark Exit, la commedia nera con protagonisti Michelle Pfeiffer e Lucas Hedges è stata diffusa, e l'impressione è che l'attrice, qui rossa di capelli anziché bionda, non abbia perso nemmeno un grammo di fascino né bellezza. Certo, l'espressione che ha sul viso non è di contentezza, e nemmeno Hedges sembra felice di essere a bordo dell'auto che divide con la donna. Il passeggero più grazioso della vettura è però un grosso gatto nero a cui presta la voce Tracy Letts e che si chiama Small Frank. La foto arriva dall'account Twitter della Sony Picture Classics.

French Exit è diretto dal regista indipendente americano Azazel Jacobs, a cui dobbiamo The Lovers, un film con la stessa Tracy Letts e con Debra Winger. La sceneggiatura è di Patrick DeWitt, che è anche autore del romanzo da cui è tratto il film e che ha già collaborato con Jacobs.

La storia che French Exit racconta è quella della sofisticata Frances, regina della mondanità e dei salotti di Manhattan e di suo figlio Malcolm, che proprio normale non è. I due fuggono alla svelta da New York in direzione Parigi in seguito alla morte del marito di Frances. Il film dovrebbe arrivare nella sale americane entro fine 2020.