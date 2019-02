Free Solo: il trailer del documentario premiato con l'Oscar 2019

Il documentario premiato con l'Oscar 2019 come miglior film della sua categoria si chiama Free Solo.

Diretto da Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi, racconta le imprese dello spericolato free climber Alex Honnold, e in particolare la sua leggendaria scalata in solitaria e senza alcuna corda di assicurazione dei mille metri della la parete del El Captain, la montagna situata nel Parco nazionale di Yosemite, avvenuta il 3 giugno del 2017.

Come ci racconta questo trailer, è un film intenso e spettacolare, capace di restituire la concentrazione, lo sforzo fisico e la tensione quasi mistica necessaria per questo tipo di imprese. E non è di certo un film adatto a chi soffre di vertigini.

Ecco il trailer di Free Solo, documentario premio Oscar 2019, che negli USA ha incassato oltre 16 milioni di dollari, finendo sedicesimo nella classifica dei migliori incassi di sempre riservata ai documentari: