Free - Liberi, il viaggio on the road di un gruppo di anziani in prima TV su Rai 3

News Cinema

Scritto e diretto da Fabrizio Maria Cortese, Free - Liberi segue un gruppo di anziani determinati a coronare un sogno d'amore in un'avventura on the road.

Diretto da Fabrizio Maria Cortese, Free – Liberi è una commedia del 2020 con protagonista un gruppo di cinque anziani in una casa di riposo. La trama è arricchita dalla presenza di un cast variegato dove spiccano nomi interessanti come Sandra Milo, Ivano Marescotti ed Enzo Salvi per menzionarne alcuni. Il film va in onda questa sera, mercoledì 3 gennaio 2023, in prima TV su Rai 3 a partire dalle ore 21:20.



Free - Liberi: Il Trailer Finale Ufficiale del Film - HD

Free – Liberi, il film su Rai 3: trama, cast e curiosità

Scritto e diretto da Fabrizio Maria Cortese, Free – Liberi parte da una piccola casa di riposo dove soggiornano cinque anziani molto amici tra loro e che trascorrono le proprie giornate tra parenti assenti ed una routine noiosa. Per soddisfare un desiderio di Mirna, del gruppetto arzillo, decidono di lasciare il comfort della casa di riposo romana per immolarsi in un lungo viaggio verso le bellezze del Sud d’Italia. Una volta arrivati a destinazione nel Salento incrociano la strada di una banda criminale alquanto sgangherata il cui obiettivo è identico a quello di Mirna: individuare il suo vecchio spasimante, Dragomir, che come Mirna è di origini serbe. Naturalmente le intenzioni sono differenti. Mentre Mirna vorrebbe ritrovare quel vecchio amore andato via troppo presto, i criminali stanno cercando un tesoro nascosto di cui soltanto il fortunato spasimante conosce i dettagli. Dragomir è dato per morto da tempo proprio perché ricercato dalle forze dell’ordine, ma Mirna sa che in realtà si nasconde da almeno un decennio nel Salento. Convince i suoi amici della casa di riposo e partono tutti insieme per raggiungere la Puglia: in auto troviamo l’ex trader Rocco e il fratello Luchino, l’ex capitano Antonio e la cantante Erica.

Un viaggio on the road è quello che attende i protagonisti di Free – Liberi, che mossi dal romanticismo e dalla speranza cercheranno di supportare Mirna nella sua reunion sentimentale, ignorando che sulle tracce di Dragomir ci siano anche dei criminali disposti a tutto pur di scovare quel tesoro tanto ambito. Il cast protagonista del film include anche Antonio Catania, Babak Karimi e Corinne Clery. Così come Sergio Friscia, Marco Marzocca, Tullio Solenghi, Shalana Santana e Michele Venitucci. Girato in Salento, il film è stato distribuito in streaming su Prime Video a gennaio 2021 e arriva in prima TV su Rai 3.