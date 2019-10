Free Guy: Ryan Reynolds e Taika Waititi fanno i vaghi in uno spassoso video promozionale

News Cinema

I due attori fingono di non aver mai lavorato insieme e che Lanterna verde non sia mai esistito sotto lo sguardo incredulo di Jodie Kormer e Joe Keery.

Per fortuna non tutti i video promozionali sono uguali. Ce ne sono alcuni che hanno qualcosa di prodigioso perché affidati all'estro e alla capacità di improvvisazione degli attori. Se le immagini che vi stiamo per mostrare siano o meno frutto della momentanea ispirazione di Ryan Reynolds e Taika Waititi, non possiamo saperlo, ma il loro bizzarro modo di lanciare Free Guy ha molto a che vedere con il sense of humour che li contraddistingue. Insieme al bizzarro promo, mamma Disney ha fatto circolare un poster nuovo di zecca.

Nel video, insieme a Waititi e Reynolds, ci sono gli altri interpreti del film Jodie Kormer e Joe Keery alias "Steve belli capelli Harrington" di Stranger Things. Gli ultimi due spiegano perché sono parte del film che uscirà l’estate prossima negli Stati Uniti, dopodiché Ryan Reynolds afferma di aver legato il suo nome al progetto principalmente per una ragione: la possibilità di lavorare finalmente con Taika Waititi, il quale dice più o meno la stessa cosa. Ovviamente la Kormer e Keery ribattono di averli già visti insieme in Lanterna verde, ma i due fanno i vaghi e snocciolano i titoli di due film che contengono la parola verde ("green") nel titolo: Pomodori verdi fritti alla fermata del treno e The Green Hornet.

Diretto nel 2011 da Martin Campbell, Lanterna verde non è esattamente un film perfetto, anzi, è una spina nel fianco di Reynolds, che all'indomani dell'uscita e dello scarso gradimento da parte di pubblico e critica, dichiarò di non voler più interpretare il personaggio di Hal Jordan/Lanterna verde. Nel cinecomic, Taika Waititi impersonava invece Thomas Kalmaku.

Passando a Free Guy, si tratta di una commedia diretta da Shawn Levy che racconta la bizzarra storia di di un personaggio secondario di un videogioco che realizza di non essere una persona vera e che intraprende una crociata contro i creatori del videogame che hanno intenzione di chiudere baracca. Nel cast anche Channing Tatum. Video e poster sono stati lanciati al Comic-Con di New York, dove regista e attori hanno presentato il film.