Free Guy rimandato ancora, Ryan Reynolds ci scherza a modo suo

News Cinema

La Disney ha collocato Free Guy in sala il 13 agosto: il protagonista Ryan Reynolds si dichiara sicuro al 100%. Mai stato più sicuro. Però nel video...

La Disney ha rimandato ancora la commedia Free Guy con Ryan Reynolds, collocandola in sala il 13 agosto negli Stati Uniti: Ryan Reynolds in persona ha deciso di dare l'annuncio via Twitter, dichiarandosi al 100% sicuro che la data questa volta è quella giusta. Non sarebbe peregrino sottolinearlo, visto che Free Guy di Shawn Levy doveva essere distribuito già nel luglio 2020, ma è stato poi spostato a dicembre, poi ancora a maggio 2021 e adesso (infine?) ad agosto. Conosciamo tutti le ragioni di questi terremoti nei calendari delle distribuzioni, ma non c'è persona migliore di Reynolds per virare in gag la confusione che ci angoscia tutti: nel video Ryan rilancia un altro suo annuncio, dove però la data d'uscita in bocca a lui stesso è clamorosamente doppiata, in modo volutamente goffo. Ryan ha ragione: di questi tempi, chi può dire davvero di essere al 100% sicuro di qualcosa?





Free Guy, di cosa parla il film commedia con Ryan Reynolds