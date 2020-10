Free Guy, nuovo trailer italiano con Ryan Reynolds che ironizza sull'uscita del film: "Natale? Capodanno? San Valentino?"

News Cinema

Nello stallo generale delle uscite al cinema dei film americani, Ryan Reynolds dice che una cosa è certa: il trailer di Free Guy potete vederlo ora.

Quando è stato diffuso il primo trailer nel dicembre del 2019, non potevamo prevedere lo scenario semi-apocalittico che le sale cinematografiche avrebbero vissuto a causa del pandemia. Free Guy avrebbe dovuto uscire lo scorso 2 luglio ma, come tutti i maggiori film americani (eccetto Tenet), è stato rinviato. In questo momento l'arrivo nei cinema è previsto per l'11 dicembre, sempre se ci saranno cinema aperti, se il Covid-19 sarà stato arginato, se il vaccino sarà stato prodotto, diffuso e risultato efficace... Insomma, troppi "se". E proprio cavalcando questa incertezza, Ryan Reynolds ha postato un ironico video su Instagram in cui annuncia il trailer come unica certezza, perché il film subirà probabilmente un nuovo rinvio.

Insieme a Reynolds, gli altri attori del cast Jodie Comer, Utkarsh Ambudkar, Lil Rel Howery, Joe Keery seguono le indicazioni del regista Shawn Levy che dice "dobbiamo coprire tutte le alternative". A turno, si lanciano tutti nella probabile nuova data di uscita di Free Guy che sarà... "A Natale!", "A Capodanno", "A San Valentino", "Al Labor Day", "A un 4 luglio", "Prima o dopo le prossime olimpiadi", "Ad Halloween, ma non quello che credete voi", Quando Marte diventa retrogrado", "Prima che l'asteroide ci colpisca"...

Qui sotto il video dell'annuncio del trailer, più in basso il trailer italiano di Free Guy - Eroe per gioco.

Free Guy - Eroe per gioco: Il Teaser del nuovo trailer ufficiale del Film - HD

In Free Guy, Reynolds è una comparsa, uno dei tanti passanti che popolano lo scenario del videogame Free City, ispirato in parte a GTA e in parte a Fortnite. Un giorno Guy (un nome che più generico non si può perché significa anche "tizio") reagisce e da figurante diventa protagonista. Oltre a svolgere il duro compito di eroe, Guy intraprende una crociata contro i creatori del gioco, intenzionati a chiudere baracca e a spegnere definitivamente il videogame.