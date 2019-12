Free Guy: il primo trailer in italiano del film con Ryan Reynolds intrappolato in un videogame

News Cinema

Una action comedy che uscirà il prossimo luglio per la regia di Shawn Levy.

Proprio come succedeva a Diego Abatantuono in Nirvana (1997), il personaggio interpretato da Ryan Reynolds si rende conto che la sua monotona vita esiste all'interno di un videogioco. Free Guy è il titolo di questa action comedy diretta da Shawn Levy in cui Reynolds è una comparsa, uno dei tanti passanti che popolano lo scenario del videogame Free City, ispirato in parte a GTA e in parte a Fortnite. Un giorno Guy (un nome che più generico non si può perché significa anche "tizio") reagisce e da figurante diventa protagonista, come mostrano le prime immagini del film. Il film è entrato in fase di sviluppo prima dell'acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney, ma ora è Disney a tutti gli effetti come simpaticamente ricordano i titoli in apertura. Nel cast troviamo anche Taika Waititi, Jodie Comer, Channing Tatum e Joe Keery.

Qui sotto il primo trailer in italiano di Free Guy che uscirà al cinema il 2 luglio 2020.