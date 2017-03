Free Fire: un nuovo trailer dell'irresistibile action-comedy con Brie Larson, Armie Hammer e Ciliam Murphy

Presentato in prima mondiale al Festival di Toronto del 2016, Free Fire (che è l'ultimo film di un regista che qui amiamo molto, l'inglese Ben Wheatley) verrà proiettato oggi al SXSE e sta per fare il suo debutto nelle sale inglesi e in quelle americane, ma anche in quelle giapponesi.

E, puntuali, sono spuntati fuori nuovi trailer: per il mercato anglofono e per quello nipponico.

Interpretato da un cast che comprende nomi come quelli di Brie Larson, Arnie Hammer, Cilliam Murphy, Sam Riley e Shalto Copley, Free Fire non è una commedia d'azione, ma un vero e proprio thriller teso ed essenziale, sebbene intriso fino al midollo d'ironia.

Ambientato nella Boston di fine anni Settanta racconta, in un'ora e mezza senza respiro di due gang criminali che s'incontrano in un vecchio magazzino abbandonato per la vendita di delle armi, e che finiscono a spararsi addosso e a dirsi le cose peggiori per tutto il tempo, fino a che non ne resterà soltanto uno. O quasi.

Qui in Italia un po' di fortunati lo hanno visto al Torino Film Fest dello scorso novembre, dove è stato proiettato come film di chiusura, ma presto (speriamo) verrà distribuito dalla Movies Inspired.

Voi andatelo a vedere non appena ce ne sarà l'occasione, perché il divertimeno e l'emozione sono assicurati.