Freaky: Vince Vaughn e Kathryn Newton si scambiano il corpo nel trailer della commedia horror

E’ arrivato il trailer italiano della commedia horror prodotta da Jason Blum Freaky. Protagonisti sono Vince Vaughn e Katryn Newton, che prendono uno le sembianze dell'altra.

Nelle what if comedy capita spesso che due personaggi si ritrovino l'uno nel corpo dell'altro, e che le conseguenze siano esilaranti e inaspettate. Non fa eccezione il film targato Universal Freaky, solo che stavolta la commedia è nera, anzi horror, e i protagonisti sono una ragazzina del liceo considerata dai compagni una nullità e un pericolosissimo serial killer. A interpretarli sono rispettivamente Kathryn Newton (che ricordiamo in Big Little Lies) e Vince Vaughn, che nel 1988 aveva già interpretato un omicida seriale, il Norman Bates del Psycho di Gus Van Sant.

Più nel dettaglio Freaky segue le peripezie di Millie, una diciassettenne dai capelli biondi che fatica ad integrarsi a scuola e che diventa il bersaglio di The Butcher (il Macellaio), un assassino che fa tremare la città. Quando l'uomo cattura la sua preda, il suo antico pugnale magico fa sì che vittima e carnefice si scambino il corpo. Millie ha solo 24 ore per "tonare in sé", e per fortuna ad aiutarla ci sono gli amici del cuore e il ragazzo di cui è innamorata. Nel frattempo, il Macellaio scopre che essere un'adolescente con la faccia per bene può giocare notevolmente a suo vantaggio. I toni si mescolano, dunque, nel film, e, come si vede dal trailer italiano, i due interpreti principali sono molto bravi a mutare continuamente registro.

Freaky arriverà nelle sale italiane il prossimo 3 dicembre. La regia è di Christopher Landon, che nell'horror ci sguazza visto che ha diretto Auguri per la tua morte e relativo sequel, mentre a produrre è Jason Blum con la sua mitica Blumhouse, casa di produzione che finanzia horror a basso budget.