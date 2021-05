News Cinema

Freaky: un video tutorial in esclusiva su come sopravvivere a un horror!

La redazione di Comingsoon.it di 21 maggio 2021 4

La premiata ditta Blumhouse ha pronto un nuovo horror, in chiave di commedia, per tutti gli appassionati. Vi presentiamo in esclusiva un video su come sopravvivere a un horror con la protagonista di Freaky, in uscita il 27 maggio per Universal Pictures.