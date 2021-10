Freaks Out: un video per scoprire chi è Franz, il villain del film di Gabriele Mainetti

News Cinema

Giovedì 28 ottobre debutta nei cinema italiani il nuovo film dell'autore di Lo chiamavano Jeeg Robot, presentato in concorso allo scorso Festival di Venezia. Ecco una featurette video dedicata al cattivo della storia, interpretato da Franz Rogowski.

Dopo lunghi mesi di attesa, e di rinvvi causa Covid, Freaks Out è finalmente pronto per incontrare il suo pubblico dopo la prima mondiale dello scorso Festival di Venezia.

Il nuovo film di Gabriele Mainetti, il regista di Lo chiamavano Jeeg Robot, debutterà nei cinema italiani il 28 ottobre con 01 Distribution.

Come noto, il film di Mainetti racconta la storia di un gruppo di "fenomeni da baraccone" che, nella Roma occupata del 1943, devono trovare un loro amico ebreo misteriosamente scomparso, e vedersela allo stesso tempo con qualcuno che ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini e il corso stesso della storia.

Questo qualcuno, il villain del film, è un nazista di nome Franz, interpretato da Franz Rogowski: un uomo anche lui, in qualche modo, "fenomenale", grazie a sei dita su entrambe le mani che gli permettono di essere un virtuoso del pianoforte e la capacità di avere visioni del futuro. Un personaggio, quello di Franz, che pare sbucato da un'avventura di Hellboy, e che potete conoscere meglio grazie a questa featurette video: