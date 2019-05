Freaks: il trailer dell'horror fantascientifico con Emile Hirsch

Chi è stato al Festival di Cannes 2019 ha appena visto Emile Hirsch in C'era una volta a... Hollywood nel piccolo ruolo dell'hair-stylist Jay Sebring, che morì, insieme a Sharon Tate ed altre tre persone, il 9 agosto del 1969, per mano della Manson Family. Nell'horror fantascientifico Freaks - che non è un remake dell'iconico film in bianco e nero diretto da Tod Browning nel 1932 - l'attore interpreta un personaggio di tutt'altro genere.

L'artista reso famoso da Into the Wild di Sean Penn è infatti un padre apprensivo e paranoico che tiene rinchiusa dentro casa, in una camera buia, la sua bambina di sette anni. Secondo l'uomo, il mondo al di fuori delle quattro pareti domestiche non è un bel posto, ma la povera piccola non ci crede, e così esce di nascosto e incontra un curioso tipo interpretato da Bruce Dern. Di più non possiamo rivelare senza spolilerare. Un'idea del film, però, potrete farvela guardando il trailer, che è appena stato diffuso.

Presentato allo scorso Festival di Toronto, Freaks arriva nelle sale USA il 23 agosto. La bimba del personaggio di Hirsch ha il volto di Lexy Kolker e dietro la macchina da presa ci sono il canadese Zack Lipovsky e lo statunitense Adam Stein.

Ecco la sinossi ufficiale di Freaks:

Chiusa a chiave in casa da suo padre, Clohe, che ha sette anni, vive fra la paura e l'attrazione per il mondo esterno, dove gli Anormali rappresentano una costante minaccia, almeno secondo quanto le viene fatto credere. Quando un misterioso sconosciuto le permette di dare uno sguardo a cosa realmente succede all'esterno, Clohe si rende conto che, se da un lato la verità non è così semplice, dall’altra il pericolo è molto reale.