Frankenstein: lo spettacolo teatrale con Benedict Cumberbatch diretto da Danny Boyle gratis su Youtube

La pièce, che vede protagonista anche Jonny Lee Miller ha due versioni differenti, entrambe imperdibili!

La strada che porta alla riapertura delle sale cinematografiche e dei teatri è ancora lunga, e anche se una buona parte dell'esperienza film o rappresentazione è la condivisione con gli altri spettatori e il luogo dove la magia si compie, esiste una cosa chiamata streaming che ci permette di seguire e ammirare i nostri attori preferiti alle prese con storie, vere o inventate, ambientate nelle più disparate cornici temporali. Grazie alla bella iniziativa NationalTheatreAtHome, adesso è possibile guardare su YouTube Benedict Cumberbatch e Jonny Lee Miller nello spettacolo Frankenstein. La pièce, andata in scena, ovviamente al National Theatre, nel 2011, ha come regista Danny Boyle e la sua particolarità è che ne esistono due versioni: in una Benedict Cumberbatch è lo scienziato Frankenstein e Johnny Lee Miller la creatura, nell'altra i ruoli sono invertiti.

Il 30 aprile, gratuitamente, i fan dei due attori potranno vedere Cumberbatch nei panni della creatura e Lee Miller in quelli di Frankenstein, mentre il 1° Lee Miller sarà il mostro e Cumberbatch il suo creatore.

Commentando la sua produzione il regista ha dichiarato: "Frankenstein significa la creazione di una vita senza una donna. L'idea è di avvicinare il più possibile i due attori a questo concetto. E come ci si riesce? Da un punto di vista recitativo, Frankenstein e la creatura si creano letteralmente l'un l'altra. Da una sera all'altra si scambiano il corpo".

Caro Danny e caro National Theatre, questo sì che è uno splendido regalo per l'ultima settimana della Fase 1, in cui dovremo restare a casa praticamente sempre. Ecco il trailer del doppio spettacolo, che sarà disponibile soltanto per 7 giorni.