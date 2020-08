Frankenstein Junior: il film da vedere e commentare insieme martedì 25 agosto con SimulWatch

News Cinema

Frankenstein Junior è o non è la miglior commedia della storia del cinema? L'appuntamento su SimulWatch è per martedì 25 agosto alle 20:30.

La visione condivisa di martedì 25 agosto organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è la commedia che molti considerano la più divertente della storia del cinema. Frankenstein Junior, uscito al cinema nel 1974, è diretto da Mel Brooks, interpretato da Gene Wilder e da entrambi sceneggiato. I due presero il celebre testo di Mary Shelley e lo reinventarono, gli diedero vita nuova creando un mostro di Frankenstein tutto loro. Il risultato fu eccezionale, una commedia che non cessa di crere convulsione di risa ancora oggi, benedetta anche da una fenomenale edizione italiana. Indimenticabili anche gli altri attori del cast, da Marty Feldman a Teri Garr, da Cloris Leachman a Kenneth Mars. Il film ottenne due candidature agli Oscar, per il miglior sonoro e per la migliore sceneggiatura.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Frankenstein Junior e commentarlo con amici attraverso la chat di SimulWatch è fissato per martedì 25 agosto alle 20:30.

La storia di Frankenstein Junior inizia in una New York degli anni trenta, il medico e famoso professore universitario Frederick Frankenstein (Gene Wilder), nipote del famigerato Dottor Victor von Frankenstein, ha cambiato la pronuncia del suo cognome sperando che passi inosservata la parentela con suo nonno, di cui Frederick rifiuta le teorie mediche ritenendole il parto di una mente folle. Tutto viene stravolto quando dopo una sua lezione di neurologia all’università, Frederick riceve la visita di un notaio che gli comunica di aver ricevuto in eredità dal nonno un castello in Transilvania. Incuriosito dal lascito, il professore parte immediatamente per la Romania dove fa subito la conoscenza di Igor (Marty Feldman), nipote dell’assistente del nonno che, ironizzando sulla fissazione del cambio di pronuncia di Frederick, insiste per farsi chiamare “Aigor”.



Frankenstein Junior: I migliori cinque momenti del film

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: It Comes At Night.