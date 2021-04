Frank-N-Furter compie 75 anni: i migliori film in streaming del grande istrione Tim Curry

News Cinema

Il leggendario protagonista di The Rocky Horror Picture Show ha girato altri titoli famosi che potete trovare in streaming.

Anche se c’è una più che concreta possibilità non lo sappiate, anche voi amate Tim Curry quando lo amiamo noi. L’attore britannico che compie oggi 75 anni, dietro un trucco che lo ha spesso reso irriconoscibile, ha infatti interpretato almeno tre dei personaggi più iconici dei nostri tempi. Volete un esempio? Il terrificante Pennywise nella classica riduzione di IT prodotta per la TV nel 1990. Gli altri due non li sveliamo ora in quanto li trovate nella cinquina di film in streaming scelti per rendergli omaggio. Non vi resta dunque che scorrere i titoli selezionati e divertirvi a rivisitare la carriera originalissima di un istrione che come pochi altri sembra essersi divertito una volta davanti alla macchina da presa. Buona lettura.

Cinque titoli di culto interpretati dall’icona Tim Curry

The Rocky Horror Picture Show

Signori, il delitto è servito

Legend

Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York

Ladri di cadaveri - Burke & Hare

The Rocky Horror Picture Show (1975)

The Rocky Horror Picture Show: Trailer italiano del film

L’esordio come attore lo consegna subito alla storia del cinema. Con il personaggio del dottor Frank-N-Furter Curry compone un’icona indelebile di trasgressione e libertà sessuale. The Rocky Horror Picture Show diventa con pieno merito un cult-movie amato da generazioni e generazioni di cinefili, un capolavoro di musical impossibile da duplicare. Nel cast anche una straordinaria Susan Sarandon e Meat Loaf. Diretto da Jim Sharman. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Apple Itunes.

Signori, il delitto è servito (1985)

Il lungometraggio ispirato dal famoso gioco da tavolo Cluedo permette a Curry di recitare a fianco di altri mostri sacri della commedia come Madeline Kahn, Eileen brennan, Lesley Ann Warren, Christopher Lloyd. Diretto da un Jonathan Lynn in grande vena Signori, il delitto è servito è una commedia/thriller scatenata, una pochade divertentissima in cui Curry ruba sempre la scena nel ruolo del maggiordomo. Quello che è sempre il colpevole... Uno dei classici degli anni ‘80, ancora oggi spassoso. Disponibile su Chili, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Legend (1985)

La migliore interpretazione della carriera di Curry. Sepolto sotto un trucco davvero impressionante, l’attore costruisce un essere demoniaco di raro fascino ed enorme presenza estetica. È il villain quello per cui Legend verrà ricordato. Tom Cruise come protagonista funziona, le scenografie e la messa in scena di Ridley Scott sono come sempre un piacere per gli occhi, ma il film si impenna ogni volta che in scena compare il demone. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Amazon Prime Video.

Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York (1992)

Chiamato dal grande Chris Columbus nel cast del sequel del grandioso successo, Curry ripaga la fiducia con una prova istrionica, scatenata, perfetta per il tono ancora più grintoso del secondo episodio. Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York sfrutta al meglio l’ambientazione lussuosa per una commedia di equivoci e trovate sceniche di enorme impatto. Probabilmente anche migliore dell’originale. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime video, Disney +.