Frank Marshall riporterà al cinema Jason Bourne!

Il produttore del franchise pensa a un reboot senza Paul Greengrass e (quasi sicuramente) Matt Damon.

Uno dei più famosi e lungimiranti produttori della Hollywood contemporanea, ovvero il grande Frank Marshall, ha svelato di essere intenzionato a riportare sul grande schermo Jason Bourne, la spia senza memoria più amata degli ultimi anni. Il personaggio inventato dallo scrittore Robert Ludlum dovrebbe tornare al cinema sotto forma di reboot, pronto a far appassionare le generazioni più giovani di spettatori.

Questa la dichiarazione specifica di Marshall: “Amo la serie di Bourne e penso che nuovi filmmaker possano adesso salire a bordo. Spero di poter trovare una nuova storia e un nuovo regista. Stiamo cercando in questo momento.”

Il primo film della serie è stato The Bourne Identity, diretto da Doug Liman nel 2002. Poi è subentrato Paul Greengrass che ha realizzato The Bourne Supremacy tre anni dopo, The Bourne Ultimatum nel 2007 - questo episodio ha vinto tre premi Oscar - e infine Jason Bourne quattro anni fa. Protagonista iconico del franchise è stato un iconico Matt Damon, mentre nei vari episodi si sono avvicendati attori del calibro di Clive Owen, Chris Cooper, Franka Potente, Julia Stiles, Karl Urban, Joan Allen, David Strathairn, Scott Glenn, Alicia Vikander, Riz Ahmed, Vincent Cassel e Tommy Lee Jones.

Oltre al franchise dedicato a Jason Bourne in carriera Frank Marshall attraverso la Amblin Entertainment ha prodotto molti dei film più amati dei nostri tempi come la saga di Indiana Jones, Gremlins, Ritorno al futuro. È stato candidato cinque volte all’Oscar – senza purtroppo mai vincere – grazie a I predatori dell’arca perduta (1981), Il colore viola (1985), The Sixth Sense (1999), Seabiscuit (2003) e Il curioso caso di Benjamin Button (2008).