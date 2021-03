François Ozon sta per girare Petra Von Kant con Isabelle Adjani, omaggio al film di Fassbinder

News Cinema

Il prestigioso regista francese François Ozon alle prese con un nuovo adattamento, ma non un remake, del film e pièce teatrale di Rainer Werner Fassbinder Le lacrime amare di Petra Von Kant. Dénis Menochet sarà Fassbinder.

Uno dei più prestigiosi registi francesi, François Ozon, sta per riportare al cinema Petra Von Kant, ispirato a Le lacrime amare di Petra Von Kant, la pièce teatrale di Rainer Werner Fassbinder, la cui versione cinematografica, del 1971, era interpretata da Margit Carstensen e Hanna Shygulla. A interpretare il film di Ozon sarà un'icona del cinema francese come Isabelle Adjani, assieme a Denis Ménochet.

A quanto pare non si tratterà tanto di un vero e proprio remake, visto che Menochet interpreterà Fassbinder (assente nella pièce e nel film, tutta al femminile) e Adjani sarà la sua musa. Non è la prima volta che Ozon rende omaggio al regista tedesco scomparso prematuramente 39 anni fa, visto che nel 2000 ha adattato una sua pièce in Gocce d'acqua su pietre roventi, film del 2000 con Ludivine Sagnier.

Prodotto dallo stesso Ozon, Petra Von Kant inizierà le riprese questa settimana. Il regista, da sempre molto prolifico, ha presentato di recente nella selezione ufficiale di Cannes 2020 Estate 85 e ha già girato un nuovo film, Tout s'est bien passé, con Sophie Marceau, tratto dal romanzo omonimo di Emmanuèle Bernheim, dopo il primo lockdown.