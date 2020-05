Francofonia: il film da vedere e commentare insieme mercoledì 6 maggio con SimulWatch

News Cinema

Aleksandr Sokurov racconta, a modo suo, la storia del Louvre di Parigi e della cultura occidentale. Appuntamento su SimulWatch mercoledì 6 maggio alle 20:30.

La visione condivisa di mercoledì 6 maggio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di un grande film diretto dal regista russo Aleksandr Sokurov e presentato in Concorso al Festival di Venezia del 2015: Francofonia.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Francofonia e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per mercoledì 6 maggio alle ore 20:30.

Francofonia racconta la storia di due uomini molto particolari: Jacques Jaujard, direttore del Museo del Louvre di Parigi dal 1940, e del Conte Wolff-Metternich, il gerarca nazista responsabile dei beni artistici nella Francia occupata durante la Seconda Guerra Mondiale. Com'è noto, Jaujard salvò numerose opere d'arte dalla razzia nazista. Nato come lavoro su commissione, sulla scia di quanto fatto da Sokurov per l'Hermitage con Arca Russa, Francofonia non è solo un film sul Louvre e sulle sue opere, ma si trasforma in opera sperimentale su arte, cultura, senso dell'Occidente. Francofonia è un'elegia sommessa e grandiosa assieme, capace di lasciare sottopelle il senso di quel che la cultura, e la sua trasmissione, la sua perpetuazione, deve essere in un mondo sempre più imbarbarito e iconoclasta.



SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

