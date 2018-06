Francis Lawrence dirigerà un film su Hulk Hogan e la battaglia con la Gawker Media per un sex tape

Dopo gli ultimi tre Hunger Games e il recente Red Sparrow, il regista Francis Lawrence ha trovato il suo nuovo progetto, che produrrà e dirigerà. Secondo quanto riporta Variety si tratta di un film tratto da “Conspiracy: Peter Thiel, Hulk Hogan, Gawker, and the Anatomy of Intrigue”, adattato dallo sceneggiatore premio Oscar per La grande scommessa, Charles Randolph.

La storia, tratta da un libro di Ryan Holiday pubblicato a febbraio, racconta la vera battaglia legale intentata dal celebre wrestler Hulk Hogan contro la Gawker Media, rea di aver diffuso online un suo privato sex tape. La Gawker col suo fondatore Nick Denton perse la causa, dovette pagare 140 milioni di dollari alla parte lesa e finì in bancarotta. Ad aiutare segretamente Hogan fu il tycoon di Silicon Valley, Peter Thiel.

Per i ruoli principali la produzione sta cercando dei nomi di sicuro richiamo. "Quando ho letto lo straordinario libro di Ryan - ha dichiarato Lawrence - sono stato completamente assorbito dalla storia, un racconto squisitamente contemporaneo, e l'ho immediatamente immaginato come film. E' una storia importante e significativa e sono felice di raccontarla".

Un progetto sicuramente curioso, ma noi lo siamo innanzitutto di vedere chi interpreterà il baffuto, biondo e chiassoso gigante Hulk Hogan.