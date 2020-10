Francis & The Godfather: Barry Levinson fa un film su Il Padrino e Oscar Isaac è Coppola

News Cinema

La difficile, lunga e costosa realizzazione del Padrino sarà oggetto di un film diretto da Barry Levinson con protagonisti Oscar Isaac e Jake Gyllenhaal.

La realizzazione de Il Padrino, immensa opera d'arte cinematografica di Francis Ford Coppola, diventerà argomento di un film intitolato Francis & The Godfather. A dirigerlo ci penserà Barry Levinson, il regista di Piramide di paura, Rain Man e Sleepers. A interpretarlo, invece, saranno due super attori, a cominciare da Oscar Isaac, che impersonerà proprio Coppola. Jake Gyllenhaal, invece, presterà il volto al produttore Robert Evans, che all'epoca era anche il presidente della Paramount.

Francis & The Godfather si concentrerà sui problemi che accompagnarono le riprese de Il Padrino: principalmente sulle liti fra i produttori e il regista, che pretese che il film fosse girato a New York, che si rifiutò di cambiare l'ambientazione temporale della vicenda, che provò diverse scene infinite volte perché non era soddisfatto, che fece lievitare il budget e che soprattutto impose Marlon Brando, l'unico che secondo lui poteva essere un ottimo Vito Corleone.

Ancora non sappiamo a chi verrà affidato il personaggio del grandissimo attore, né chi farà James Caan, Robert Duvall o Diane Keaton, ma intanto ci è giunta voce che Francis Ford Coppola ha dato la sua benedizione alla sceneggiatura, dicendo: "Qualunque film Barry Levinson facca su qualsiasi cosa, sarà interessante e meriterà la visione!". Al regista non resta dunque che proseguire con il suo intrigante progetto, assoldando altri attori e cominciando a girare.