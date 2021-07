Francesca Comencini prepara un film personale sul padre Luigi Comencini

News Cinema

Variety annuncia che la regista Francesca Comencini, nota anche per Gomorra - La serie, sta preparando un film personale sul padre, Luigi Comencini.

Arriva da Variety la notizia che Francesca Comencini, regista nota per Gomorra - La serie ma anche per film come Lo spazio bianco e Amori che non sanno stare al mondo, realizzerà un film dedicato al padre, lo sceneggiatore e regista Luigi Comencini, autore di classici del cinema italiano come Pane, amore e fantasia, Pane, amore e gelosia, Incompreso, Lo scopone scientifico, nonché della televisione come Le avventire di Pinocchio e Cuore. Il film si intitola, almeno provvisoriamente, Prima la vita, poi il cinema.

Francesca Comencini aveva collaborato col padre, morto nel 2007 all'età di 90 anni, per la sceneggiatura di Un ragazzo di Calabria, del 1987. A produrre questo film biografico su di lui sarà la Kavac, casa di produzione dei film di Marco Bellocchio, che il 17 luglio riceverà la Palma d'Oro alla carriera al Festival di Cannes. E proprio sulla Croisette il responsabile della società di produzione, Simone Gattoni, cercherà finanziamenti per il biopic dedicato a Comencini, un grande regista oggi dimenticato da troppi.