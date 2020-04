Frances McDorman parla di The Tragedy of Macbeth, che la vedrà accanto a Denzel Washington

News Cinema

In una Q&A organizzata in diretta su Instagram da Indiewire la grande Frances McDormand ha aggiornato i fan sull’adattamento della tragedia di William Shakespeare che realizzerà insieme a Denzel Washington, progetto sceneggiato e diretto da suo marito Joel Coen. Si tratta del primo lungometraggio che l’autore di Arizona Junior e Non è un paese per vecchi realizzerà senza il fratello Ethan. Il progetto è al momento bloccato a causa della pandemia di COVID-19.

Prima di tutto Frances McDormand ha annunciato che il titolo del film è The Tragedy of Macbeth, il che per lei rappresenta una distinzione fondamentale: “Nell’adattamento di Joel esploreremo l’età di due personaggi più vecchi. Sia io che Denzel siamo più anziani di chi solitamente viene scelto per interpretare i protagonisti. Abbiamo superato la possibilità di avere figli, il che mette pressione al loro desiderio di ottenere la corona. Lady Macbeth ha avuto molte gravidanze conclusesi in maniera drammatica, è la sua tragedia personale che alimenta il suo desiderio di potere. Penso che la differenza fondamentale sia nel fatto che è la loro ultima opportunità per arrivare alla gloria.”

L’attrice ha poi parlato del genere in cui vede inserito The Tragedy of Macbeth: “Può essere considerato un thriller. È qualcosa che ho sempre percepito guardando la tragedia, è diventato per me sempre più chiaro e interessante mentre mi preparavo per il ruolo. È molto interessante come Shakespeare in qualche modo avesse previsto certe idee che sono state poi abbracciate dal cinema e dalla letteratura noir nella prima parte del XX Secolo.”

Frances McDormand è stata diretta dai fratelli Coen in pietre miliari della storia del cinema contemporaneo come il loro esordio Blood Simple oppure Fargo, che regalò il primo Oscar sia all’attrice che agli autori (per la sceneggiatura originale). Per Denzel Washington si tratta della prima collaborazione sia con l’attrice che con il regista.