Frammenti dal passato - Reminiscence: il trailer italiano del film di fantascienza con Hugh Jackman

Il trailer italiano del film di fantascienza Frammenti dal passato - Reminiscence, diretto da Lisa Joy e con Hugh Jackman, Rebecca Ferguson e Thandie Newton. Al cinema dal 26 agosto 2021.

Ricordi, memoria, amore e voglia di sperare ancora, in un futuro distopico in cui la gente non può più pensare a un futuro e si rifugia in ogni modo e con ogni mezzo nel passato: questi sono gli ingredienti di Frammenti dal passato - Reminiscence, film di fantascienza con venature thriller e noir, interpretato da Hugh Jackman, Rebecca Ferguson e Thandie Newton, che uscirà al cinema il prossimo 26 agosto, distribuito da Warner Bros e di cui è stato appena diffuso il trailer italiano. È sempre un piacere rivedere in azione Hugh Jackman, anche senza gli artigli di Wolverine.

Questa la trama di Frammenti dal passato - Reminiscence, diretto da Lisa Joy:

La Terra è ormai divenuta un enorme oceano a causa del riscaldamento globale. Le acque hanno sommerso tutte le terre emerse e le città sono allagate. La popolazione di Miami vive e lavora di notte, nella completa oscurità, e riposa di giorno. Tra loro c'è lo scienziato e investigatore privato Nick Bannister (Hugh Jackman), che mediante l'uso di una specifica tecnologia riesce a scavare nella memoria delle persone, così da riportare a galla determinati ricordi e aiutarle a risolvere i loro problemi. Un giorno bussa alla sua porta una donna tanto affascinante quanto misteriosa, Mae (Rebecca Ferguson), desiderosa di indagare sul proprio passato. Nick s'innamora subito di lei, ma quando prova a rintracciarla, la donna sembra sparita nel nulla...